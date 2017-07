13 วิธีเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์

วิธีเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ ทั้ง 13 วิธีนี้เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญคนดัง ที่รับรองว่าเมื่อได้อ่านแล้ว คุณพ่อคุณแม่จะต้อง มีแนวคิดใหม่ๆ ในการเลี้ยงลูกให้ได้ดีกันอย่างแน่นอน อยากรู้ไหมว่าว่าการเลี้ยงลูกแบบสร้างสรรค์นั้นมีอะไรบ้าง ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีมาบอกให้ได้ทราบกันตามนี้เลยค่ะ

วิธีเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์

อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่า วิธีเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ จากผู้เชี่ยวชาญเขามีแนะนำไว้อย่างไรกันบ้าง สำหรับ การเลี้ยงลูกที่เราจะพูดถึงนี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราจะต้องพบเจอกันอยู่แล้วในแต่ละวัน แต่จะดีมากยิ่งขึ้นถ้าทำแล้วจะช่วยให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาเป็นคนคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปทำความเข้าใจกับทั้ง 13 วิธีในการเลี้ยงลูกกันค่ะ

1. ปล่อยลูกให้รู้จักความผิดหวัง

ถ้าเราอยากให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเอง เด็กๆ ต้องล้มแล้วลุกเองเป็น “พ่อแม่ส่วนใหญ่รู้ว่าลูกลุกขึ้นเองได้ แต่ก็อดที่จะเข้าไปช่วยไม่ได้” เชอร์รี่ โนคา ผู้เขียนหนังสือเรื่อง กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง: วิธีการเลี้ยงลูกให้มีความกตัญญูและรับผิดชอบในยุคของการทำตามใจตัวเอง (Have the Guts to Do It Right: Raising Grateful and Responsible Children in an Era of Indulgence) พ่อแม่ควรท่องไว้เสมอว่า: การที่ลูกเจอกับอุปสรรคบ้างจะส่งผลดีต่อลูกในระยะยาว ตัวอย่างเช่น เด็กวัยรุ่นที่ซักผ้ารีดผ้าเองเป็นก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าเพื่อนๆ ที่ยังทำไม่เป็น ก่อนจะรีบเข้าไปช่วยเหลือลูก คุณพ่อคุณแม่ลองถามตัวเองก่อนว่า “ถ้าเราไม่เข้าไปช่วยตอนนี้ ลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่า” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างการหกล้มของเด็กๆ หรือปัญหาและอุปสรรคใหญ่ๆ เรื่องเพื่อนหรือเรื่องการเรียน คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะ ลองปล่อยให้พวกเขาแก้ปัญหาเองดูก่อน เพราะทักษะการแก้ปัญหานี่แหละที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ เอาล่ะ ได้เวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะยืนมองดูอยู่ห่างๆ แล้วค่ะ

2. ยึดมั่นในกฎเหล็ก 3 ข้อเรื่องการบ้านลูก

ข้อแรกคือ “กินกบตัวนั้นซะ” กฎที่ เท็ด ธีโอดอร์โร อาจารย์สอนสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมแฟร์แฟกซ์ เคาน์ตี้ รัฐเวอร์จิเนีย กล่าว กฎนี้หมายความว่า “ให้ทำข้อที่ยากที่สุดก่อน” ข้อสองคือ วางโทรศัพท์ลง เวลาทำการบ้านเด็กๆ อาจต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่การกดโทรศัพท์เพื่อเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนนั้นเป็นข้อห้ามระหว่างการทำการบ้าน ข้อที่สามคือ เมื่อทำการบ้านเสร็จให้เก็บใส่กระเป๋าแล้ววางไว้หน้าประตูทางออกให้เรียบร้อย ตอนเช้าเด็กๆ จะได้ออกจากบ้านไปพร้อมกับการบ้านที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ยึดกฎเหล็กสามข้อนี้เท่านั้น คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องคอยตามบ่นลูกๆ เรื่องการบ้านอีกต่อไป

3. เด็กๆ จะงอแงเวลาหิว กระวนกระวายใจ เหงา และเหนื่อย

ต้นเหตุของอาการงอแงและการทำตัวไม่น่ารักของเด็กๆ ก็คือ 4 ข้อนี้ค่ะ หิว ไม่สบายใจ เหงา หรือเหนื่อยเกินไป คุณพ่อคุณแม่ต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจเลย