การ เพิ่มธาตุเหล็กให้ลูก สำคัญต่อลูกวัยนั่งได้ในช่วง 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งหากให้ทานแต่นมแม่อย่างเดียว ลูกอาจได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ เพราะธาตุเหล็กตามธรรมชาติซึ่งสะสมไว้เมื่อตอนทารกเกิดมาจะเริ่มใช้หมดไป

เปิดสูตร “ข้าวตุ๋นสามสี” เมนูเด็ด!

ช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้ลูกน้อย

ธาตุเหล็ก ถือเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญมากต่อพัฒนาการทางสมองของลูกน้อย เพราะจะเป็นสารอาหารที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง อีกทั้งยังช่วยนำออกซิเจนไปทั่วร่างกายได้ดี ในระยะนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องเสริมอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กให้กับลูกน้อย ไม่ว่าเป็น เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมูที่ไม่ติดมัน เนื้อปลาที่ไขมันสูง ตับหมู ผักใบเขียว เช่น ผักโขม บรอคโคลี ถั่วเขียว ถั่วลันเตา กีวี่ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี รวมถึงธัญพืช และถั่วต่างๆ

ความต้องการธาตุเหล็ก ในแต่ละวัน

ตามคำแนะนำสำหรับคนทั่วไปต่อปริมาณธาตุเหล็กที่ควรบริโภคต่อวัน (DRI, Dietary reference intakes) ของสถาบันการแพทย์แห่งชาติ แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies) ค.ศ. 2010 คือ

ประโยชน์และโทษ ของธาตุเหล็ก

√ ประโยชน์ หรือ หน้าที่ของธาตุเหล็ก ที่สำคัญที่สุด คือ เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงซึ่งเป็นตัวนำออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเพื่อการทำงาน การใช้พลังงานของเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกาย ธาตุเหล็กจึงมีความสำคัญต่อไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อขาดธาตุเหล็ก จะเป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะซีด หรือภาวะโลหิตจาง (โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก)

√ ประโยชน์/หน้าที่อื่นๆของธาตุเหล็ก ได้แก่ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรค ช่วย การเจริญเติบโตของเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจและความจำ (Cognitive development) ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆ และเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ต่างๆในการสันดาปพลังงาน/นำพลังงานต่างๆไปใช้

⊗ โทษ หรือผลข้างเคียงจากการมีธาตุเหล็กในร่างกาบมากเกินไป หรือจากการเสริมธาตุเหล็กในปริมาณสูงต่อเนื่อง มีอันตรายสูงถึงเสียชีวิตได้ โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น ก่อการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆ โดยเฉพาะเยื่อบุทางเดินอาหาร เป็นสาเหตุให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ทั้งจากกระเพาะอาหารและจากลำไส้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ หายใจลำบาก อ่อนเพลีย วิงเวียน น้ำหนักลด/ผอมลง ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเทา มีผลกดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค (ติดเชื้อได้ง่าย) และอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคออโตอิมมูน/โรคภิต้านตนเอง หรือโรคมะเร็งได้

ซึ่งถ้ามีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมากขึ้น จะส่งผลต่อการทำงานของ ไขกระดูก ตับ ไต หัวใจ ปอด และสมอง ก่อให้เกิด อาการอ่อนเพลียมากขึ้น ภาวะซีด หัวใจเต้นผิดปกติ ตัวเขียวคล้ำ ชัก ตับวาย ไตวาย โคมา และเสียชีวิตได้ในที่สุด

***ดังนั้น จึงไม่ควรกินธาตุเหล็กเสริมอาหารเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะในเด็ก

และเมื่อคุณแม่ทราบถึงผลร้ายของการที่ลูกน้อยขาดธาตุเหล็กแล้ว วันนี้เชฟแม่หมีจึงมีสูตรเด็ด เคล็ดไม่ลับ ในการทำเมนูอาหารที่จะช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้กับลูกน้อย กับ “ข้าวตุ๋นสามสี” ซึ่งเมนูนี้เหมาะสำหรับลูกน้อยตั้งแต่วัย 9 เดือนขึ้นไป… แล้วจะมีวัตถุดิบ ส่วนผสม หรือขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ

