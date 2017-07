แนวสอนดี! ดู๋ สัญญา ให้ลูกชายฝึกงานช่วงปิดเทอม เรียนรู้ความลำบากกว่าจะหาเงินได้

ตอนนี้เอมอายุ17 สองปีแล้วที่ผมทำแบบนี้ เมื่อลูกปิดเทอม ผมจะให้ลูกหางานทำ หาที่ฝึกงาน ให้ได้รู้จักชีวิตคนทำงาน ต้องตื่นเช้า กลับค่ำ รถติด เดินทางเองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ อดทน เป็นผู้รับใช้ ให้บริการผู้อื่น ทำวันละ8ชั่วโมง ให้รู้ว่า กว่าผู้คนจะหาเงินมาเลี้ยงตน เป็นอย่างไร…… โชคดีจัง …. ลูกเห็นด้วย ขอบคุณเป็นอย่างสูง Renaissance Hotel Bangkok ที่กรุณารับเขาฝึกงานครับ

