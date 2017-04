แม่กุ๊บกิ๊บเผย! อุ้มลูกเข้าเอว ขาโก่ง ความเชื่อโบราณผิดๆ

*🙄อุ้มเข้าเอวจะทำให้ขาโก่ง!!!!! #อีก1ความเชื่อโบราณที่ผิดๆ#ไม่เห็นจะโก่งเลอะ#เด็กเล็กห้ามดัดขาอันตรายมาก#คุณแม่มือใหม่จำไว้ความรู้ใหม่ที่ใครๆหลายๆคนไม่รู้ค่ะอย่าเชื่อคำใครเค้าว่ากันว่าค่ะ😊🙏 . . .ปล. บางครั้งเด็กที่ขาโก่งมาจากพันธุกรรม,กรรมพันธุ์ หรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกค่ะ!!! อ้างอิงจากแพทย์ทั่วโลก!!!!! 😊❤️👌🏻 . .#ggbbpp #งดฝากร้านเจ๊เปาบางพลีค่ะ

A post shared by gggubgib36 (@gggubgib36) on Apr 7, 2017 at 8:21am PDT