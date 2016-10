ควรทำ vs ไม่ควรทำ เมื่อลูกชักเพราะไข้สูง

#MySuperMom #SuperWife #BeliefBank กับการชักครั้งแรก และหวังว่าเป็นครั้งสุดท้าย อยู่ๆเมื่อเช้า แพทไข้ขึ้น 39.5 ทานข้าวแล้วอ้วก จากที่เมื่อวานปกติ เล่นกับเพื่อนดี พวกเราก็เตรียมแพคของกลับกทม. นิหน่าให้ทานยา โทรหาหมอ ไข้ลดเหลือ 38.0 นั่งจิบน้ำดูการ์ตูน แล้วก็เกิดขึ้นจนได้ …ชัก ตกเก้าอี้ มือเท้าเกร่ง ปากเขียว ตาเหลือก ผมอุ้มริต้า พี่กัญอุ้มแพทขึ้นมา ทุกคนโวยวาย ผมตะโกนคุยกับแพท Look at me, you're gonna b fine, my big boy. Look at me!!! ทันใดนั้น ยอดมนุษย์เหาะมาในเสี้ยววินาที มนุษย์แม่เหาะมาจากชั้นสองของบ้าน!!! นิหน่าวิ่งมาจับแพทนอนตะแคง คว้ากะละมังใส่น้ำ พร้อมผ้า ชุบน้ำ ถอดเสื้อผ้าแพท เช็ดตัว เช็ดจุดที่ร้อนมาก กอด เรียก …จนแพทตื่น ทำทั้งหมดที่ผมเขียนเล่า ภายในเสี้ยวนาที เรื่องจริงครับ จริงกว่าอะไรทั้งสิ้น อยากให้มีกล้องวงจรปิดเก็บภาพไว้ ผมได้แต่อุ้มริต้าตะโกนเรียกแพท คุยกับแพท ที่เรียนมาจากหมอ มันทำไม่ทันจริงๆ ตกใจมาก แต่โชคดีที่มีนิหน่า ผมน้ำตาไหลทันทีที่แพทตื่น ขอบคุณแตนภูมิที่ช่วยเป็นมือไม้ให้ได้ทันควัน #แม่คือยอดมนุษย์ #จำไว้นะลูก #พ่อเห็นมาแล้ว

