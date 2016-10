12 ประโยคที่พ่อแม่ควรพูดกับลูกทุกวัน

คุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่?…ตัวช่วยปรับพฤติกรรมและเสริมพัฒนาการของลูกที่สำคัญที่สุดที่เรามักมองข้าม ก็คือ “คำพูด” โดยเฉพาะประโยคที่พ่อแม่ควรพูดกับลูกทุกวัน

ซึ่งคำพูดเหล่านั้นของพ่อแม่ ย่อมมีผลต่อการกำหนดอนาคตของลูกได้มากกว่าที่คุณคิด เพราะคำพูดที่ดีย่อมทำให้ลูกรู้สึกดี อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งและดียิ่งขึ้น ดังนั้นมาพูดดีๆ กับลูกบ่อยๆ ด้วย 12 คำพูดเหล่านี้ที่ลูกๆ อยากฟังเพื่อพัฒนาตัวเองกันค่ะ

1. I love you พ่อแม่รักลูก การบอกรักลูก จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ลูกเสมอว่าอย่างน้อยก็ยังมีพ่อแม่ที่รักเรา

2. What do you think? ลูกคิดว่าอย่างไร ถามความคิดเห็น และฟังอย่างตั้งใจ จะทำให้เราเข้าใจความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงของลูก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากลูกจะคิดแตกต่างจากเรา ซึ่งอาจเป็นเพราะวัยและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

3. I trust you พ่อแม่เชื่อใจลูก ทั้งพ่อและแม่ไว้ใจลูกเสมอ เพราะทุกคนย่อมต้องการให้คนไว้ใจ และเมื่อเราแสดงออกว่าเราเชื่อใจเขาแล้ว ลูกก็อยากจะทำงานให้ออกมาดีสมกับที่เราไว้ใจ

4. I know you can do it พ่อแม่รู้ว่าลูกทำได้ เมื่อลูกโตขึ้น มีงานที่ท้าทายขึ้น เราควรให้กำลังใจในยามที่เขาท้อ นอกจากนี้ยังทำให้ลูกมีความมั่นคงในใจ เพราะเขารู้ว่าอย่างน้อยก็มีคนที่คอยสนับสนุนเขาอยู่เสมอ

5. I’m proud of you พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกจัง เมื่อลูกทำอะไรสำเร็จไม่ว่าเล็กน้อย หรือการทำความดีเช่น เป็นเด็กมีน้ำใจ ลูกก็สมควรได้รับกำลังใจ และทำให้เขาอยากทำดีต่อไป

6. Please ใช้คำพูดเชิงขอ มากกว่าการออกคำสั่ง เช่น ลูกช่วยปิดหน้าต่างให้แม่ทีนะ แทนที่จะสั่งว่าไปปิดหน้าต่างด้วย ใครๆ ก็ชอบคนพูดด้วยดีๆ และสุภาพ ทำให้เขาอยากทำด้วยความเต็มใจ

7. Thank you ขอบคุณ การพูดขอบคุณกันบ่อยๆ ในบ้าน จะทำให้เด็กๆ รู้สึกเห็นคุณค่าของการกระทำของตัวเองและคนอื่น และทำให้เขาขอบคุณคนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เป็นที่รักของคนอื่นได้ง่าย

8. Great idea-let’s do it เป็นความคิดที่ดี ต้องทำ เมื่อลูกเสนอความคิดเห็น บอกเขาว่ามันเป็นความคิดที่ดีมาก มาลองทำกันดู

9. I’ve always got time for you พ่อแม่มีเวลาเพื่อลูกเสมอ ควรบอกให้ลูกรับรู้ว่าพ่อแม่มีเวลาที่จะรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ ของเขาเสมอ

10. I need your help ขอความช่วยเหลือจากลูกบ้าง เขาจะภูมิใจและเป็นเด็กที่อยากจะช่วยผู้อื่นต่อไป

11. Anything is possible อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะทุกอย่างเป็นไปได้ แต่ก็คือ Mindset (ความคิด) ที่ลูกควรจะต้องมี

12. I’m sorry ขอโทษ เมื่อพ่อแม่ทำผิดก็สมควรกล่าวคำขอโทษต่อลูก เด็กๆ จะเรียนรู้ว่าใครๆ ก็อาจทำผิดได้ แต่เมื่อผิดแล้วเราก็สมควรแสดงความรู้สึกเสียใจและรับผิด และเขาก็จะรู้สึกว่าการกล่าวคำว่าขอโทษเป็นเรื่องปกติ

อย่าปล่อยให้หนึ่งวันผ่านไปโดยที่คุณไม่บอกลูก ว่าคุณรู้สึกอย่างไร...

ขอบคุณที่มาจาก : You are Awesome Kids