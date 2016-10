น้องโปรด ต่อมอะดีนอยด์โต เป้ยโพสต์เตือนแม่สังเกต “ลูกนอนกรน”

โปรดต่อมอะดีนอยด์โต สิ่งที่จะรักษาได้ตอนนี้คือการพ่นจมูก การทานยา และการล้างจมูก ถ้าไม่หาย ไม่ดีขึ้นจริงๆก็ต้องผ่าตัด ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น จากเด็กที่ไม่ชอบการล้างจมูกเลย วันนี้โปรดทำได้แล้ว ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะลูก คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆพยายามสังเกตุลูกด้วยนะคะ ถ้าลูกมีลักษณะนอนกรนรีบพาลูกไปปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะ @prod_pei_pop #prodassadin #งดฝากร้านนะคะ

