ไวรัส RSV ระบาด น้องแมกซ์เวลล์ติดเชื้อ ลามลงปอด

พี่แม็กซ์จู้วุ้ย💪💪✌✌ สตองหนักมาก พี่แม็กซ์เก่งที่สุด พ่นยา พ่นยา เดี๋ยวหายจะปีนเตียงโชว์นะแฟนคลับ Cr. Mummy @sarahcasinghini

A video posted by Maxwell C. (@maxwell.c_family) on Jan 10, 2017 at 8:46pm PST