โรคภูมิแพ้ รักษาได้ด้วยต้นไม้มหัศจรรย์

เมื่อ 17 ปีก่อน Kamal Meattle อาศัยอยู่ใน Delhi ประเทศอินเดีย ซึ่งมีมลภาวะสูง เต็มไปด้วยฝุ่นละออง ทำให้เขาป่วยเป็นโรคแพ้อากาศรุนแรง แพทย์ประจำตัวทำการตรวจ พบว่า โรคภูมิแพ้ ทำให้ปอดทำงานเพียง 70% ถ้าไม่รีบรักษา อาการจะทรุดหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต

Kamal Meattle หาข้อมูล เพื่อฟื้นฟูร่างกายของตนเอง และได้รับการช่วยเหลือ และการแนะนำ รวมถึงผลการทดลองจาก IIT (Indian Institutes of Technology), TERI (The Energy and Resources Institute) และ NASA

เขาพบว่าสามารถปรับ หรือเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ ด้วยการปลูกต้นไม้ 3 ชนิด คือ

1.ปาล์มหมาก

มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วแปลงเป็นออกซิเจน โดยต้องปลูกให้มีความสูงเท่าหัวไหล่ของผู้ใหญ่ 4 ต้นต่อ 1 คน หมั่นเช็ดใบให้สะอาด นำไปตากแดดกลางแจ้งทุกๆ 3-4 เดือน